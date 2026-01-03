Beşiktaş, salonda çalıştı
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da yapılan salonda antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarından oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor