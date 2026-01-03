Haberler

Beşiktaş, salonda çalıştı

Güncelleme:
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da yapılan salonda antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarından oluştu.

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına, Antalya'da bu sabah salonda yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, koordinasyon çalışmasının ardından dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
