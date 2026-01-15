Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Başkent temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp üstlendi.

Beşiktaş karşılaşmaya; "Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Udokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Rashica, Toure, Abraham" 11'i ile çıktı. Konuk Ankara Keçiörengücü ise Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, Erkam Develi, Diaby, Halil Can Ayan, Tahsin Ozler, Fernandes" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15'inci dakikada öne geçti. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Abraham yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıda da oyundaki etkinliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılarda 55'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan ortaladı. Ceza sahası içinde El-Bilal Toure, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 87'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Salih Uçan'ın yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında dar açıda Kartal Kayra Yılmaz, gelişine yaptığı vole vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

NECİP UYSAL'A DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal'a destek oldu. Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. 'Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal' tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI'YA TRANSFER TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, 'Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede' şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.