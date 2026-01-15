Haberler

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya siyah-beyazlı tribünlerdeki boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının Fenerbahçe'yi yendiği derbinin ardından yapılan çağrılara rağmen maça ilgi göstermedi.

  • Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe galibiyetinden sonra Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçında tribünlerin dolması için çağrı yaptı.
  • Beşiktaş'ın Ankara Keçiörengücü maçında tribünlerde büyük boşluklar oluştu ve taraftarlar maça ilgi göstermedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş'ta yönetim uzun bir süredir takımlarına destek olunması yönünde çağrıda bulunarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerin dolmasını istemişti. Ancak yapılan bu çağrılar sonuçsuz kaldı.

MAÇA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya tribünlerdeki oluşan boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarların maça ilgi göstermediği, tribünlerde büyük boşlukların olduğu görüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısercan tc:

transfer nerede baskan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu