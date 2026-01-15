Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya siyah-beyazlı tribünlerdeki boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının Fenerbahçe'yi yendiği derbinin ardından yapılan çağrılara rağmen maça ilgi göstermedi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA ÇAĞRI YAPILMIŞTI
MAÇA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ
