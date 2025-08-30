Beşiktaş, Alanyaspor Maçı İçin Havalimanında Coşkuyla Karşılandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla saat 17.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş'ı kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binen futbolcular, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. - ANTALYA