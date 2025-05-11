Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu takip eden Rashica'nın ceza yayı solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz soluna yatarak topu çeldi.

59. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Maestro, ceza yayı sağından yaptığı sert vuruşta kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında Abdulsamet'in kafasından seken top arka direğe açılırken, Immobile kale önünden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-1

82. dakikada Rafa Silva'nın, ceza yayı içinde Mustafa Hekimoğlu ile yaptığı paslaşmanın ardından yaptığı vuruşta top kaleci Deniz'de kaldı.

83. dakikada Joao Mario'nun, Rafa Silva ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

85. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mustafa Hekimoğlu, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşta Arda kafayla kornere gönderdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Emrecan Terzi dk. 20, Necip Uysal dk. 86), Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain (Mustafa Hekimoğlu dk. 11, Semih Kılıçsoy dk. 86), Milot Rashica (Keny Arroyo dk. 73), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ciro Immobile (Joao Mario dk. 73)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solkskjaer

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Abat Aimbetov dk. 19 (Osman Kaynak dk. 73)), Nabil Aloui (Breyton Fougeu dk. 57), Yusuf Barası (Aksel Aktaş dk. 80)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Buğra Demirkıran, Samet Duyur, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Rafa Silva (dk. 29), Milot Rashica (dk. 44), Immobile (dk. 62), Joao Mario (dk. 83) (Beşiktaş), Arda Okan Kurtulan (dk. 45+8) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes (Beşiktaş), Yusuf Barası, Tayfun Akdoğan, Abat Aimbetov, Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor) - İSTANBUL