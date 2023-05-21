Beşiktaş Adana Demirspor'u 4-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Maçta Aboubakar iki gol atarken, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun da birer gol kaydetti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 86 Gökhan İnler), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 74 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Guldbrandsen), Cherif Ndiaye

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+6 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 90+6 Maxim), Salih Uçan (Dk. 85 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 85 Tayfur Bingöl), Aboubakar (Dk. 90+8 Muleka)

Goller: Dk. 19 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 45+4 ve 90+5 (Penaltıdan) Aboubakar, Dk. 46 Gedson Fernandes, Dk. 72 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 78 Vincenzo Montella (Adana Demirspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Gedson Fernandes, Dk. 48 Salih Uçan, Dk. 52 Rosier, Dk. 54 Colley, Dk. 80 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 48 Akintola, Dk. 72 Rodrigues, Dk. 90+4 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

46. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes, sol tarafta rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

61. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Mert Günok topa hakim oldu.

64. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ortasında uzak direkteki Yusuf Sarı'nın vuruşunda, Masuaku'ya çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahası içinde Saiss, Cherif Ndiaye ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

90+2. dakikada Beşiktaş bir penaltı daha kazandı. Geri pasta kaleci Ertaç Özbir ile mücadele eden Gedson Fernandes, yerde kaldı. Pozisyonun devamında maçı durduran hakem Filiz, VAR'dan gelen uyarı sonrası saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.

Beşiktaş, sahadan 4-1 galip ayrıldı.