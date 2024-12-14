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Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmalarla form tutmaya çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bodo/Glimt maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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