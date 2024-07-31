Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmeyen Jean Onana'ya talip var

Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok yabancı futbolcuyla yolları ayırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar bu isimlerin başında performansıyla taraftarlar tarafından eleştirilen ve beklentileri karşılaşamayan Jean Onana geliyor. Kamerunlu futbolcuyu gönderecek takım arayan Kartal'a İtalya Serie A'dan piyango vurdu. İtalyan ekibi Lecce, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

İLGİLENDİKLERİNİ RESMEN AÇIKLADILAR

Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan Jean Onana ile ilgilendiklerini duyurdu. Corvino, "Jean Onana güçlü bir oyuncu, onunla ilgileniyoruz. Onana'yı Lecce'ye getirmek için şartların uygun olup olmadığına bakacağız. Eğer Onana transfer olursa yeni sezonda takımın orta sahası için kesinlikle önemli bir takviye olacaktır" ifadelerini kullandı. İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde, Lecce'nin, Kamerunlu orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yazılmıştı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ın geçen başında 4 milyon Euro karşılığında Lens'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak giden Onana, şu ana kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı. Fransız ekibiyle ise 14 maça çıkan Kamerunlu orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.