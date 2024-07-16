Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var

Son olarak İtalyan golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra kadrodaki yabancı futbolcu sayısını da azaltmayı planlayan siyah-beyazlıların Kongolu forveti Jackson Muleka, Suudi ekiplerinin radarına girdi.

HANGİ TAKIM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş ile temasa geçen ve ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu takımın kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında Standart Liege'den 3.35 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılarda ikinci sezonunu tamamladı. Kartal ile 79 maça çıkan Muleka, bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki forvetin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.