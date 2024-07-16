Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da kadrodaki yabancı sayısını azaltmak istiyor. Birçok yıldızını elden çıkarmayı planlayan siyah-beyazlılara Jackson Muleka piyangosu vurdu. İsmi bilinmeyen bir Suudi Arabistan takımı 24 yaşındaki futbolcu için Kartal'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ise Muleka'nın bonservisini 7-8 milyon euro olarak belirledi.
Son olarak İtalyan golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra kadrodaki yabancı futbolcu sayısını da azaltmayı planlayan siyah-beyazlıların Kongolu forveti Jackson Muleka, Suudi ekiplerinin radarına girdi.
HANGİ TAKIM OLDUĞU BİLİNMİYOR
Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş ile temasa geçen ve ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu takımın kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2022 yazında Standart Liege'den 3.35 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılarda ikinci sezonunu tamamladı. Kartal ile 79 maça çıkan Muleka, bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki forvetin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.