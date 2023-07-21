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Beşiktaş'a büyük şok! İmza için İstanbul'a gelen Lyanco sakat çıktı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın transferini sonlandırmak için İstanbul'a getirdiği Lyanco, sağlık kontrolünden geçemedi. Futbolcunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıkınca siyah-beyazlılar, transferi beklemeye aldı.

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katacağı Lyanco'nun sağlık kontrollerinde diz kıkırdağında erime ve menisküsünde problem tespit edildi. Siyah-beyazlılar, bunun üzerine transferi sonlandırmak için düşünme kararı aldı.

SON KARAR RAPORLAR İNCELENDİKTEN SONRA VERİLECEK

Bazı kaynaklar Lyanco'nun ameliyat olması gerektiğini belirtirken, futbolcunun sakatlığının dinlenerek geçip geçmeyeceği de araştırılacak. Siyah-beyazlılar, sağlık raporlarını inceledikten sonra son kararı verecek.

GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Southampton formasıyla 30 maça çıktı. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Lyanco ayrıca, sezonu 6 sarı kartla tamamladı.

Beşiktaş'a büyük şok! İmza için İstanbul'a gelen Lyanco sakat çıktı

Beşiktaş'a büyük şok! İmza için İstanbul'a gelen Lyanco sakat çıktı

Beşiktaş'a büyük şok! İmza için İstanbul'a gelen Lyanco sakat çıktı

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Beşiktaş Spor Haberler

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