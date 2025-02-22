Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
Süper Lig'deki Eyüpspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'a kiralık olarak giden Tayfur Bingöl, 39. saniyede gol atarak siyah-beyazlıları şaşırttı. Maçın ilk saniyelerinde ev sahibi Eyüpspor'un öne geçmesini sağlayan gol de çalan müzik de dikkat çekti.
3-1 Beşiktaş'ın galip geldiği Eyüpspor-Beşiktaş maçında sezon başında Beşiktaş'tan Eyüpspor'a kiralanan Tayfur Bingöl, 39. saniyede siyah-beyazlı ağları sarstı.
39. SANİYEDE ATTI
39. saniyede Emre Mor'un savunma arkasına şık pasını ceza sahası sol çaprazda önüne alan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
GOL MÜZİĞİ GÜNDEM OLDU
Tayfur, kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı sevinci yaşadı. Tayfur'un kaydettiği golün ardından ise sevinç yaşaması dikkatlerden kaçmazken, gol müziği de kısa sürede viral oldu.