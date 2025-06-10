Beşiktaş 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programını Açıkladı

Beşiktaş 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programını Açıkladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlık programını duyurdu. Takım, 28 Haziran'da antrenmanla başlayacak ve 3 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışmalara devam edecek. Yurt dışı kampı ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında yapılacak. Beşiktaş, bu kamp süresince dört hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe:

20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar:

18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba:

19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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