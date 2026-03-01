Haberler

Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı

Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Beşiktaş, 123. yıl kutlamaları için özel logosunu tanıttı; özel logo 2 hafta boyunca kullanılacak.

  • Beşiktaş, 123. kuruluş yıl dönümü için özel bir logo tasarladı.
  • Özel logo, 3 Mart ile 19 Mart arasındaki iki haftalık sürede kullanılacak.
  • Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 3 Mart'ta bir tören ve iftar programı düzenlenecek.

Beşiktaş, 123. yıl kutlamaları kapsamında iki hafta boyunca kullanacağı özel logosunu tanıttı.

BEŞİKTAŞ'TAN 123. YILA ÖZEL LOGO

Siyah-beyazlıların Genel Sekreteri Uğur Fora, kulübün 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak 3 Mart'taki kuruluş yıl dönümü ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süreçte yeni özel logonun kullanacağını dile getirdi.

Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı

İşte Uğur Fora'nın o açıklamaları:

"3 Mart kuruluş yıl dönümümüz ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk adım olarak çok özel bir logo tasarladık. Semtimizin dört bir yanını hem şanlı armamız hem de 123. yıl logomuzla süsledik."

"Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü.

3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklarla Beşiktaş ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacağımız müsabakada ağırlayacağız.

Kuruluş yıl dönümümüz olan 3 Mart'ta büyük bir tören düzenleyeceğiz ve iftar programı gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günleri, gerçekleştireceğimiz kitap bağışı kampanyasıyla daha da anlamlı hale getireceğiz.

Kuruluş yıl dönümümüz kapsamında kurucularımızı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderken Beşiktaşlılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı kabirleri başında anacağız.

Bu vesileyle Beşiktaş'ımızın kurucuları başta olmak üzere, aramızdan olmayan eski başkanlarımızı, eski yönetim kurulu üyelerimizi ve eski sporcularımızı saygıyla rahmetle anıyorum.'

