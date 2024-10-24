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Beşikdüzüspor'dan TUSAŞ Saldırısına Anlamlı Tepki

Beşikdüzüspor'dan TUSAŞ Saldırısına Anlamlı Tepki
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Trabzon'un Amatör Küme B Grubu takımlarından Beşikdüzüspor, Kahramankazan'daki TUSAŞ terör saldırısına karşı sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Pankartta 'Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz' yazısı yer aldı.

Tusaş (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi)'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Trabzon'daki iki komşu takım maç öncesinde anlamlı bir pankartla sahaya çıktı.

Trabzon 1. Amatör Küme B Grubu takımlarından Beşikdüzüspor kendi evinde Şalpazarı Gençlikspor'la karşılaşacağı maç öncesi sahaya 'Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz' pankartıyla çıktı. TUSAŞ saldırısından yara almadan kurtulan mühendisin sözlerini pankarta taşıyan Beşikdüzüspor alkışlarla karşılandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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