Haberler

Berke yine parladı! Lille ve PSG puanları paylaştı

Berke yine parladı! Lille ve PSG puanları paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint Germain, Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. PSG'nin golünü Nuno Mendes atarken, Lille'in golünü Ethan Mbappe kaydetti. Bu sonuçla Lille 11, PSG ise 16 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint Germain, Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

DEV MAÇ BERABERE BİTTİ

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Psg'nin golünün 66. dakikada Nuno Mendes kaydederken, Lille'in golü 85'te Ethan Mbappe'den geldi.

Berke yine parladı! Lille ve PSG puanları paylaştı

BERKE KALEYİ KORUDU

Milli kaleci Berke Özer, Lille adına maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Geçtiğimiz hafta Roma karşısındaki performansıyla adından söz ettiren 24 yaşındaki eldiven, bu maçta da yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Ancak Nuno Mendes'in 66. dakikadaki frikik golüne engel olamadı.

Berke yine parladı! Lille ve PSG puanları paylaştı

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Lille puanını 11'e, PSG ise 16'ya yükseltti. Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Nantes deplasmanına gidecek; PSG ise Strasbourg'u sahasında ağırlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.