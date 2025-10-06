Berke yine parladı! Lille ve PSG puanları paylaştı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint Germain, Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

DEV MAÇ BERABERE BİTTİ

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Psg'nin golünün 66. dakikada Nuno Mendes kaydederken, Lille'in golü 85'te Ethan Mbappe'den geldi.

BERKE KALEYİ KORUDU

Milli kaleci Berke Özer, Lille adına maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Geçtiğimiz hafta Roma karşısındaki performansıyla adından söz ettiren 24 yaşındaki eldiven, bu maçta da yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Ancak Nuno Mendes'in 66. dakikadaki frikik golüne engel olamadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Lille puanını 11'e, PSG ise 16'ya yükseltti. Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Nantes deplasmanına gidecek; PSG ise Strasbourg'u sahasında ağırlayacak.