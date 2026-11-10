Berke Özer ve Enes Ünal, A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alıyor

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipte uzun bir aranın ardından aday kadroya davet edilen Berke Özer ve Enes Ünal ise yeniden milli formaya kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Ay-yıldızlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Belçika maçına hazırlanıyor. Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Berke Özer ile İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal da uzun bir ara sonrasında yeniden aday kadroda yer alan isimler arasında bulunuyor.

BERKE ÖZER, FORMA GİYMESİ HALİNDE 1 YIL 5 AY SONRA KALEYİ KORUYACAK

Berke Özer son olarak Ekim 2025'te milli davet almış, izinsiz olarak kamptan ayrılması sonrası aynı dönemde yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edilmişti. Yaklaşık 1 yıldır milli davet almayan ve A Milli Takım formasını son olarak 11 Haziran 2025'te Türkiye'nin Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında giyen Berke Özer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda yer buldu. 26 yaşındaki file bekçisi, Belçika karşılaşmasında forma şansı bulması halinde 519 gün sonra yeniden milli takımın kalesini koruyacak.

ENES ÜNAL, YAKLAŞIK 2 YIL SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Ay-yıldızlı formayı son olarak 16 Kasım 2024'te Türkiye'nin Galler ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında giyen Enes Ünal, 1 yıl 11 ay sonra yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Yaşadığı uzun ve talihsiz sakatlık süreçleri sonrası yeniden toparlanan ve kariyerine İspanya'da devam 29 yaşındaki golcü oyuncu milli takım adına bir kez daha UEFA Uluslar Ligi'nde forma giymeyi bekleyecek.

SERHAT ÖZTAŞDELEN İLK MAÇINI BEKLİYOR

Öte yandan kariyerini Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da sürdüren kaleci Serhat Öztaşdelen de A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. 21 yaşındaki file bekçisi, Belçika veya Fransa karşılaşmalarında forma şansı bulması halinde ilk kez A Milli Takım için ter dökmüş olacak.

A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım'da Belçika ile karşılaştıktan sonra 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı