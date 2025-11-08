Berke Özer Fransa'da yeniden gündem oldu ancak bu kez başarısıyla değil
Lille'de forma giyen Berke Özer, son maçlardaki performansıyla Fransa'da gündem oldu. Avrupa'daki son 2 maçta kötü bir performans sergileyen Berke, takımının 2 maçtan da puansız ayrılmasının bir numaralı nedeni olarak gösterildi. Taraftarlar, Berke'yi ıslıkla protesto etti. Berke'nin performans düşüşü Fransız basınında da gündem oldu. Yapılan haberlerde, Lille'in kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke'nin bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.
- Berke Özer, Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'a 4-3 yenildiği maçta yediği gollerle dikkat çekti.
- Berke Özer, Lille'in Kızılyıldız'a 1-0 yenildiği maçta penaltı yaptırarak takımının puansız ayrılmasına neden oldu.
- Fransız basını, Lille'in Berke Özer'i kalecisi olarak kötü bir tercih yaptığını tartışmaya başladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Berke Özer, son maçtaki performansıyla Fransa'da gündem oldu.
PUAN ALAMAMANIN NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta kötü bir performans sergileyen Berke Özer, takımının 2 maçtan da puansız ayrılmasının bir numaralı nedeni olarak gösterildi. Fransız ekibinin taraftarları, Avrupa Ligi'nde PAOK'a 4-3 yenildiği maçta yediği gollerle dikkat çeken Berke Özer'i ıslıkla protesto etmişti. Berke Özer, geride bıraktığımız günlerde Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçında da alınan 1-0'lık mağlubiyette talihsiz bir penaltı yaptırarak takımının sahadan puansız ayrılmasına neden oldu. Taraftarlar, genç eldivene yine tepkide bulundu.
FRANSA'DA GÜNDEM OLDU
Berke Özer'in ani performans düşüşü tepkilerin ardından Fransız basınında da gündem olmaya başladı. Yapılan haberlerde, Lille'in Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke'nin bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.