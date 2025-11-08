Berke Özer Fransa'da yeniden gündem oldu ancak bu kez başarısıyla değil

Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Berke Özer, son maçtaki performansıyla Fransa'da gündem oldu.

PUAN ALAMAMANIN NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta kötü bir performans sergileyen Berke Özer, takımının 2 maçtan da puansız ayrılmasının bir numaralı nedeni olarak gösterildi. Fransız ekibinin taraftarları, Avrupa Ligi'nde PAOK'a 4-3 yenildiği maçta yediği gollerle dikkat çeken Berke Özer'i ıslıkla protesto etmişti. Berke Özer, geride bıraktığımız günlerde Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçında da alınan 1-0'lık mağlubiyette talihsiz bir penaltı yaptırarak takımının sahadan puansız ayrılmasına neden oldu. Taraftarlar, genç eldivene yine tepkide bulundu.

FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Berke Özer'in ani performans düşüşü tepkilerin ardından Fransız basınında da gündem olmaya başladı. Yapılan haberlerde, Lille'in Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke'nin bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.