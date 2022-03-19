Berke'nin yeri çabuk doldu! Ali Koç, Beşiktaş maçında üç penaltı kurtaran kaleciye imza attırdı

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de geleceği tesis etme projesi devam ediyor. Berke Özer'le yolları ayıran Fenerbahçe, çözümü Altınordu'da buldu.

ÜÇ PENALTI KURTARDI

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Fenerbahçe, Altınordu'dan 17 yaşındaki kaleci Atahan Arslan'ı transfer etti. Arslan Fenerbahçe antrenmanlarında yer aldı. Atahan Arslan 2019 yılında penaltılara kalan Beşiktaş maçında kurtardığı üç penaltı ile takımı Altınordu'ya U15 Türkiye Şampiyonu yapmıştı.