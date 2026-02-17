Haberler

Berke Kosova: Galatasaray, Kenan Yıldız'ı durduramazsa savunmada sorun yaşar

Berke Kosova: Galatasaray, Kenan Yıldız'ı durduramazsa savunmada sorun yaşar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Galatasaray-Juventus karşılaşması öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'daki atmosferden kadro kalitesine, Kenan Yıldız tehlikesinden Spalletti'nin oyun planına kadar birçok başlıkta çarpıcı yorumlar yapan Kosova, temsilcimizi avantajlı gördüğünü ancak savunma dengesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL'DA MAÇ HAVASI ZİRVEDE

Kosova, karşılaşma öncesi şehirde oluşan atmosferin altını çizerek, " İstanbul'da inanılmaz bir hava var, herkes Galatasaray- Juventus maçı için uyanmış gibi" ifadelerini kullandı. Bu atmosferin özellikle iç saha avantajını maksimum seviyeye çıkarabileceğini belirten deneyimli spiker, Galatasaray'ın yoğun baskı oyununa dikkat çekti.

"Galatasaray karşısında, Juventus kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanacaktır" diyen Kosova, sarı-kırmızılıların ön alanda uygulayacağı baskının İtalyan ekibini yıpratabileceğini söyledi. Noa Lang'ın performansına da değinen Kosova, "Noa Lang, sanki yıllardır Türkiye'de oynuyormuş gibi hiçbir uyum problemi yaşamadı" sözleriyle yeni transferin takıma hızlı adaptasyonuna vurgu yaptı.

Spalletti yönetimindeki Juventus'un kolay teslim olmayacağını belirten Kosova, "Spalletti yönetimindeki Juventus, yenilmesi kolay bir takım değil" diyerek rakibin disiplinli oyununa işaret etti. Ancak kadro kalitesi açısından Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü açıkça ifade etti: " Galatasaray'ın kadrosu Juventus'tan daha iyi."

KENAN YILDIZ UYARISI: SAVUNMADA KRİTİK SINAV

Karşılaşmanın kilit isimlerinden birinin Kenan Yıldız olacağını söyleyen Kosova, genç oyuncuya özel parantez açtı. "Bizim açımızdan Kenan Yıldız çok tehlikeli bir oyuncu" diyen spor yorumcusu, yıldız futbolcunun performansının maçın kaderini etkileyebileceğini belirtti.

" Galatasaray, Kenan Yıldız'ı durduramazsa savunmada sorun yaşar" sözleriyle savunma hattına uyarıda bulunan Kosova, her ne kadar Kenan Yıldız'ın iyi oynamasını istese de sonucun Galatasaray lehine olmasını temenni etti: "Kenan Yıldız çok iyi oynasın ama sonunda Galatasaray kazansın istiyorum."

Genel tabloya bakıldığında temsilcimizi avantajlı gördüğünü söyleyen Kosova, "Galatasaray'ı Juventus karşısında avantajlı görüyorum" ifadelerini kullandı. Olası bir üst tur senaryosunda ise Tottenham eşleşmesinin daha avantajlı olacağını savunarak, "Tottenham ile karşılaşmak Galatasaray için daha büyük bir avantaj olur" değerlendirmesinde bulundu.

Şimdi gözler, İstanbul'daki bu dev randevuda… Galatasaray, Avrupa sahnesinde Juventus engelini aşabilecek mi? Yanıt, 90 dakikanın sonunda belli olacak.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize