Bergama Sportif, transfer döneminde takviye yaptı

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bergama Sportif, ara transfer döneminde iki takviye yaptı. Kırmızı-lacivertli ekip Manisa Futbol Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik ve Didim Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ferhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı. Düşme hattıyla arasında 2 puanlık fark olan Bergama Sportif grubunda 17 puanla 11'inci sırada bulunuyor.