Bergama Sportif, transfer döneminde takviye yaptı
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Sportif, orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik ve kanat oyuncusu Ferhat Öztaşdelen'i transfer etti.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bergama Sportif, ara transfer döneminde iki takviye yaptı. Kırmızı-lacivertli ekip Manisa Futbol Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik ve Didim Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ferhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı. Düşme hattıyla arasında 2 puanlık fark olan Bergama Sportif grubunda 17 puanla 11'inci sırada bulunuyor.