Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti

AA - Mehmet Ezgin - Spor
 - Güncelleme:
Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinde Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörlerinden 64 yaşında Tahsin Köroğlu yaşamını yitirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinde Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörlerinden 64 yaşında Tahsin Köroğlu yaşamını yitirdi.

Bergama Belediyespor'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra teknik direktör olarak görev yaptığı 1994-1995 sezonunda takımın şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Köroğlu, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

İki çocuk babası Köroğlu'nun cenazesinin öğle vakti Mezarlık Camisi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından, Belediye Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

AA / Mehmet Ezgin - Spor

Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Köroğlu, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title