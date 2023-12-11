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Bergama Belediyesi Spor Kulübü, Balkan Badminton Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda, Bergama Belediyesi Spor Kulübü'nün 2 sporcusu Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman'ın içinde olduğu 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu. Ayrıca, çift erkeklerde ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda, Bergama Belediyesi Spor Kulübü'nün 2 sporcusu Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman'ın içinde olduğu 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu.

Bulgaristan'ın Parvomay kentinde 8-10 Aralık tarihlerinde yapılan 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'ndan şampiyon olarak dönen Bergama Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, çift erkeklerde de ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Turnuva sonrası açıklamalarda bulunarak Badminton takımını tebrik eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Türkiye Badminton Milli Takım ve Bergama Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman yıllardır başarılarıyla bizi gururlandırıyorlar. Tarih ve Kültür kenti olma sıfatımıza Spor Kenti sıfatını da artık eklediğimizi belirtmek istiyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz biz olduğumuz sürece var olacak. Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün tüm branşlarına ve şehrimizdeki amatör kulüplere desteklerimizle kentimizdeki spor aktivitelerini ve organizasyonlarını her gün artırıyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, şehrimizi bir üst çıtaya çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Sporun her dalında gördüğümüz başarılar, aldığımız madalyalarla gençlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Belediye olarak tüm sporcularımız ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bergama'nın adını Balkanlarda da altın harflerle yazdıran sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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