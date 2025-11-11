Berfin Kabak, İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
Antalyalı boksör Berfin Kabak, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Takım formasıyla 65 kilogram kategorisinde gümüş madalya elde etti. Antrenörü Deniz Tahincioğlu, Berfin'in gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.
Antalya'nın yetiştirdiği başarılı boksör Berfin Kabak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
A Milli Takım formasıyla Kadınlar 65 kilogram kategorisinde ringe çıkan Kabak, final müsabakası sonucunda ikinci olarak Türkiye'ye madalya kazandırdı.
Altın madalyayı Antalya'ya ve Türkiye'ye getirme hedefiyle mücadele eden Deniz Tahincioğlu Kulübü sporcusu Berfin Kabak, güçlü rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyayla döndü.
Kabak'ın antrenörü Deniz Tahincioğlu, sporcusunun başarısından duyduğu mutluluğu ifade ederek, Berfin Kabak'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.