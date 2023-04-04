Berat Albayrak iddiası ses getirmişti! İYİ Partili Ünal Karaman aylar süren sessizliğini bozdu

İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan teknik direktör Ünal Karaman, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin ardından Trabzonspor'daki görevinden ayrıldığına yönelik iddialara yanıt verdi. Karaman "Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım. Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o zaman yaşananları birebir konuşmak isterse ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm" diye konuştu.

İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Konya'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ÜNAL KARAMAN AYLAR SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden alınmasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin etkili olduğu iddia edilen Karaman aylar süren sessizliğini bozdu.

"BEN HİÇBİR POLEMİĞİN İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIM"

Ünal Karaman, "Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım.Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o zaman yaşananları birebir konuşmak isterse ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un, Denizlispor'a 2-1 yenildiği maçtan sonra eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, o zaman takımın başında olan Ünal Karaman'a, "Bu nasıl futbol hoca?" diye sorduğu, Karaman'ın da, "Biz size bu nasıl ekonomi diye soruyor muyuz?" yanıtını verdiği iddia edilmişti. Yaşanan diyaloğun sonrasında ise Berat Albayrak'ın "Ligin ilk yarısı biter bitmez Ünal Karaman'ı paketleyin" çıkışında bulunduğu ve istifaya giden sürecin yolunun başladığı öne sürülmüştü.