İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Acun Ilıcalı'nın yanındaki futbolcuyu gören taraftarlar sosyal medyayı yıktı
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Hırvat futbolcu Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu ile aynı otelde tatil yaparken görüntülendi. Fenerbahçe taraftarları ise Perisic'in takımlarına gelmesi yönünde Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.
İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu ile aynı otelde tatil yaparken görüntülendi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunarak Hırvat futbolcunun takımlarına gelmesi yönünde yorumlar yaptılar.
Fenerbahçe ile adı anılan Ivan Perisic, yorucu sezonun ardından tatilini Türkiye'de yapıyor. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiriyor.
Perisic ile Acun Ilıcalı'nın samimi anlarını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde yorumlar yaptılar.
İşte o yorumlardan bazıları;