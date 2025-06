Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad forması giyen Fransız golcü Karim Benzema'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Fransız televizyonuna konuşan Benzema, geleceğiyle ilgili konuşarak Türkiye'den teklif aldığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Kendisine gelen teklifleri açıklayan 37 yaşındaki Benzema, "Şu an kulübüm ile sözleşmem devam ediyor. Kariyerim adına şu anlık bir şey söyleyemem. Birçok ülkeden teklif aldım. Türkiye, Mısır, ABD ve Fransa'dan teklifler geldi. Şu an için transferle ilgili konuşmam doğru değil." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "5 büyük ligde seni tekrar görecek miyiz?" sorusuna da yanıt vererek "Her an her şey mümkün" cevabını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Suudi ekibiyle 33 maça çıkan Benzema, 25 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Deneyimli golcünün 2026 yılına dek kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.