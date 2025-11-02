Haberler

Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Almanya'da Badminton'da Üçüncülük Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'daki Hylo Açık Badminton Turnuvası'nda yarışan milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attılar. Turnuvada İngiltere, Kanada ve Malezya'dan güçlü rakipleri geride bırakarak yarı finale yükseldiler.

Almanya'daki Hylo Açık Badminton Turnuvası'nda yarışan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Bengisu ile Nazlıcan, Saarbrücken kentinde düzenlenen, Dünya Badminton Federasyonu (BWF) Turu takvimindeki toplam 475 bin dolar ödüllü organizasyona katıldı.

Çift kadınların 8 numaralı seribaşları Bengisu ile Nazlıcan, İngiltere'den Abbygael Harris-Lizzie Tolman, Kanada'dan Catherine Choi-Crystal Lai ve Malezya'dan Go Pei Kee-Teoh Mei Xing (4 numaralı seribaşı) ikilisini geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Tayvanlı Hsu Yin-Hui ile Lin Jhih-Yun'un (2) karşısına çıkan Bengisu-Nazlıcan çifti, maçı 26-28 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı 3. tamamladı.

Tek kadınlarda mücadele eden bir diğer milli sporcu Neslihan Arın ise çeyrek finalde Danimarkalı Mia Blichfeldt'e (2) 2-1 yenilerek elendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Ermenistan'da pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü kaldırıldı

Ermenistan'dan dikkat çeken Ağrı Dağı kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.