Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Almanya'da Badminton'da Üçüncülük Elde Etti

Almanya'daki Hylo Açık Badminton Turnuvası'nda yarışan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Bengisu ile Nazlıcan, Saarbrücken kentinde düzenlenen, Dünya Badminton Federasyonu (BWF) Turu takvimindeki toplam 475 bin dolar ödüllü organizasyona katıldı.

Çift kadınların 8 numaralı seribaşları Bengisu ile Nazlıcan, İngiltere'den Abbygael Harris-Lizzie Tolman, Kanada'dan Catherine Choi-Crystal Lai ve Malezya'dan Go Pei Kee-Teoh Mei Xing (4 numaralı seribaşı) ikilisini geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Tayvanlı Hsu Yin-Hui ile Lin Jhih-Yun'un (2) karşısına çıkan Bengisu-Nazlıcan çifti, maçı 26-28 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı 3. tamamladı.

Tek kadınlarda mücadele eden bir diğer milli sporcu Neslihan Arın ise çeyrek finalde Danimarkalı Mia Blichfeldt'e (2) 2-1 yenilerek elendi.