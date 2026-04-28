Bengisu Avcı yeni sezonda da Medicana ile kulaç atacak

Medicana International İzmir Hastanesi, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı ile iş birliğinin ikinci yılında sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Açık su yüzme dünyasının en zorlu serisi Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu olan milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Medicana Sağlık Grubu ile olan iş birliğini ikinci yılına taşıyarak yeni sponsorluk sözleşmesine imza attı. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan Avcı, 2018 yılında Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kadını unvanını elde ettikten sonra Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını başarıyla geçti. Molokai Kanalı'nı 12 saat 10 dakikalık derecesiyle geçerek Avrupa kadınlar rekoru kıran başarılı sporcu, 2025 yılında Kuzey Kanalı'nı ve ardından Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı aşarak Okyanus Yedilisi parkurunu tamamladı. Aynı zamanda Manhattan Adası'nı en hızlı geçen isim unvanını elinde bulunduran Avcı, kış ve buz yüzme şampiyonalarında da önemli dereceler elde etti. 2026 yılında İtalya'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanarak Türkiye rekoru kıran sporcu, Finlandiya'daki 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda ise 200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde dünya rekorunun sahibi oldu. Elde ettiği bu başarılarla İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Derneği tarafından özel ödüle layık görülen Avcı, yılın sporcusu ödüllerinde de ön plana çıktı. Zorlu parkurlarda ülkeyi temsil etmeye devam edecek olan şampiyon yüzücünün tüm sağlık kontrolleri ve hazırlık süreçleri yeni dönemde de Medicana tarafından takip edilecek.

"Medicana hep yanımdaydı"

Bireysel bir ultramaraton sporcusu olarak desteklerin kendisi için taşıdığı değeri belirten milli yüzücü Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi serüvenini geçen ilk Türk sporcu olarak parkurlarımın son ikisinde Medicana hep yanımdaydı. Yeni sezonda da başka bir okyanusta birlikte kulaç atacağız, bu yüzden bu iş birliği benim için çok kıymetli. Geçtiğimiz pek çok parkur Türkiye için ilkti ve bu süreçte dünya ile Avrupa rekorları elde edildi. Bir yandan da sağlığın çok iyi olması gereken bir branş olan buz yüzmeyle uğraşıyoruz. Eksi derecelerde kulaç attığımız bu alanda yeni sporculara ilham olmak, antrenmanları ve sağlık kontrollerini bir arada yürütmek büyük önem taşıyor" dedi.

Yeni okyanuslarda kulaç atacak

Okyanus Yedilisi serüvenini Japonya'da tamamladığı an hissettiği gururu ve gelecek hedeflerini vurgulayan Avcı, "Japonya'da parkurları bitirip arkama baktığımda buraya yüzerek geldiğimi düşünmek inanılmaz bir duyguydu ve bu başarıyı Türk gençlerine armağan ettim. Şu anda bu geçişleri yapmak isteyen ve tarafımdan eğitilen yedi sporcu bulunuyor. En büyük hedefim olan yedi okyanusu tamamladım, şimdi ise Türkiye'de bir buz mili yüzmeyi ve 20-30 kilometrelik ultramaraton mesafelerini ülkemize kazandırmayı hedefliyorum. Buradaki parkurlar yabancı sporcular için de çok çekici ve onlara önayak olmak adına gerçekleştirmek istediğim yeni projelerim var" şeklinde konuştu.

"Medicana, Türk sporunun ve Türk sporcusunun her zaman yanında olacak"

Spora ve sporcuya desteği bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, "Bireysel sporlarda Bengisu Avcı gibi birçok sporcuyu destekliyoruz, ayrıca milli takımların tüm branşlarının sağlık sponsoruyuz. Fenerbahçe voleybol takımına adımızı verdik. Geçmişte Sivas, Medicana Sivasspor olarak 1. Lig'de mücadele etti. Sporu seven bir grubuz. Yaptığımız iş sağlık ancak teknik olarak baktığınızda işimiz sadece hasta insanlarla ilgilenmek değil. Sağlığı sürdürülebilir kılmanın temel noktası onu iyileştirmekten geçer ki bunun da en güzel örneği spora ve sporcuya destek olmaktır. Bu nedenle sporu desteklemeye devam ediyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz ve sürekli olarak devam ettireceğiz. Medicana, Türk sporunun ve Türk sporcusunun her zaman yanında olacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

