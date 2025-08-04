Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için gittiği Japonya'da, Tsugaru Kanalı'nı da başarıyla geçti.

YAKLAŞIK 40 KİLOMETRE YÜZDÜ, TARİHE GEÇTİ

Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk oldu ve tarihe geçti. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzen Avcı'nın yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç attığı ve Hokkaido'ya vardığı bildirildi.

6 PARKURU TAMAMLAMIŞTI

Avcı, bundan önce 6 parkuru tamamlamıştı. Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı. Avcı, 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı ise 10 saat 48 saniyede geçti.

Avcı, geride kalan süreçte ise birçok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.