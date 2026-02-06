Haberler

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamanın gururunu yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayarak Türkiye’de ve dünyada önemli bir başarıya imza attı. 7 yıllık çalışma ile bu zorlu parkuru bitiren Avcı, buz yüzme yarışmalarına da katılarak doğa sporlarına dikkat çekiyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk olan Bengisu Avcı, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlamanın kolay olmadığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi benim için çok büyük bir meydan okumaydı. 7 farklı okyanusu geçebilmek, insanüstü bir şeydi. Tamamladığım bu parkuru çok rahat anlattığımı söylediler ama onun arkasında 7 yıllık bir emek var. Bunu başarmak 7 yıl sürdü. Bu başarım, başka sporculara da ilham oldu. Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum. Dünyada da bunu başaran sadece 40 kişi var. Bu parkuru tamamlamak aslında çok az sayıda yüzücünün başarabildiği bir şey. Bence bu başarı ileride daha fazla duyulacak. İnsanlar, ileride bu başarının farkına daha fazla varacak." ifadelerini kullandı.

Bengisu Avcı, 16-18 Ocak'ta İtalya'da düzenlenen IISSA Buz Yüzme Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkati çekmek için yarıştığını belirterek, "Aslında ben her geçişimi bir şeye dikkati çekmek için yapıyorum. Çünkü fiziksel performanstan ziyade doğa sporuyla uğraşıyorum. Buzulları korumamız lazım. Yoksa buzda yüzme branşında mücadele edemeyiz. Gittiğimiz parkur çok güzeldi. İtalya'da buzlu bir gölün içinde yarıştık. Orada bir mil yüzmeyi denedim. Başarılı da oldum. Yani insanın da sınırları yok. Bence vücudumuzu her şey için eğitebiliyoruz. Eskiden 16-17 derece bana soğuk gelirken, bugün 0 derecede 200-400 metrelik yarışlar yapıyorum." şeklinde konuştu.

"Özellikle son 10 yılda bir ivme kazandık"

Yüzmede ultra maraton branşının Türkiye'de yeni olduğunu belirten Bengisu Avcı, " Türkiye'de ilk açık su sporcuları 2010 yılında başladı. 2010'dan bugüne, 15 yılda ilk defa milli sporcular çıkarabildik. Olimpiyatlara sporcu gönderdik. Özellikle son 10 yılda bir ivme kazandık. Türkiye Yüzme Federasyonu da bu konuda yardımcı oluyor. Şu an buzda yüzmeye de girmeyi düşünüyorlar. Yeni olanı takip etmek gerekiyor. Sporcular da yeni branşları denemeye odaklılar. Türkiye'de üç tarafımız denizlerle çevrili. Bence bu branşın önü açık." şeklinde görüş belirtti.

Bengisu, bu branştaki hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı Open Masters Games'te 6-14 Şubat tarihlerinde ülkemi temsil ediyor olacağım. Buzda bir mil yüzmeyi tamamlamıştım. Daha sonra Türkiye'de de bir buz mili yapma hedefim var. Yani 1609 metre buzda yüzeceğim. Doğu tarafında belki göllerde yüzebilirim. Ülkemizde bu branşın gelişmesini istiyorum. Mart ayında da mücadele edeceğim şampiyonalar var. Finlandiya'da olacağız. Takipçilerimiz, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Biz de bu sayede motive oluyoruz."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu