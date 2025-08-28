Bengisu Avcı, Ocean's 7 Parkurlarını Tamamlayan İlk Türk Sporcu Oldu

OCEAN'S 7 parkurlarını tamamlayan ilk Türk sporcu olan milli yüzücü Bengisu Avcı , İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında "2017'de bu yola çıktığımda ilk hedefim Türk kadınına ilham vermek, Türk kadının gücünü göstermekti. Bugün bunu başardık" dedi.

Ocean's 7 parkurlarını tamamlayan ilk Türk sporcu olan milli yüzücü Bengisu Avcı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında tarihi yolculuğunu anlattı. Çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, Bengisu Avcı'nın başarısının Türk gençliğine ilham olduğunu vurguladı. Ölken, "Bizim için çok kıymetli bir gün. Türkiye'nin gururu, cesaretin örneği, birçoğumuzun hayal bile edemeyeceği tutkuyla 7 okyanustaki 7 kanalı geçen tek Türk kadın sporcusunu burada ağırlıyoruz. Türk gençliğine örnek bir gencimizi tanıdık. En önemlisi bu. Bu yolculukta birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler son geçişi izlerken her anını takip ettik ve neredeyse 'olmayabilir mi' diye düşündük. Çünkü bunlar var sonuçta doğa ile mücadele ediyorsunuz. Onun yılmadan ve vazgeçmeden devam ettiğini gördükçe de yerimizden kalkamadık" dedi.

BENGİSU AVCI: BENDEKİ İNANÇ VE CESARET YOLUYDU

Ardından söz alan Bengisu Avcı, yedi yıl süren bir yolculuğun ardından hedefe ulaştığını söyledi. Avcı, "2017'de bu yola çıktığımda ilk hedefim Türk kadınına ilham vermek, Türk kadının gücünü göstermek ve bir anlamda yaptığım tüm geçişleri bir sosyal farkındalık projesine dönüştürmekti. Bugün bunu başardık. İlk defa bu dünyada bu parkurları geçen 40'ıncı sporcu ve ilk Türk olarak buradayım. Tamamen bir inanç ve cesaret yoluydu benim için. Biz bu yolda birkaç Türk'tük sadece. Bugün ben bunu başardım fakat aslında birlikte başardık. Hepimiz bu branşın duyulmasını sağladık. İlk Türk olarak öncülük etmek ve okyanusta bir iz bırakmak benim için çok önemliydi. Ardımdan sporcuları yetiştirmeye de devam edeceğim" diye konuştu.

'HER ŞEYE RAĞMEN BAŞARDIM DEMEK İSTİYORUM DEDİM'

Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak başarı yolculuğunu anlatan Avcı, "Başarı, başaracağım diye yola çıkıp başardım diyebilenindir' Yönümüz bir keresinde okyanusa bakıyordu. Kaptan 'Devam etmeyeceğiz' dedi. Çünkü karşıya ulaşma ihtimalimiz yüzde 5'ti. Biz o yüzde 5'e güvenerek devam ettik. Daha önce başarısızlık olarak gördüğüm hikayelerim de aslında bende şöyle bir şeye yol açtı; yine otele gelip nasıl başaramadığımı düşünmek istemiyorum, her şeye rağmen başardım demek istiyorum dedim. O noktada eşim mesaj atmış. 'Bir ihtimal var.' İşte o ihtimale tutunup başardık" ifadelerini kullandı.

'EN KOLAY GÖREBİLDİĞİMİZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜSİLAJ'

Yılın 365 günü antrenman yaptığını dile getiren milli yüzücü, iklim değişikliğine de dikkat çekti. Avcı, "En kolay görebildiğimiz iklim değişikliği müsilajdır. Ama biz müsilajı bile yüzeye çıkınca fark ediyoruz. Biz yüzücüler hep aynı parkuru yüzdüğümüz için dipte ne kadar canlının kaybolduğunu, okyanusun ne kadar zarar gördüğünü ve üstünün bir bulut gibi kaplandığını yaşıyoruz. Ne kadar sesimi duyurmaya çalışsam da şehir hayatında okyanusu görmemiz çok zordu" dedi.

'2 YILDA BİTECEK CHALLENGE 7 YIL SÜRDÜ'

Bu süreçte yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin finansman olduğunu aktaran Avcı, "İlk sorunum bütçeyi tamamlamaktı. Sponsorlara ulaşamadım ve sesimi duyuramadım. Diğer sorunum ise 2020 pandemi ile birlikte Türkiye'nin listedeydi ve yurtdışına çıkamadık. Tüm dünyadaki yüzücüler devam ederken biz yüzemedik. 2-3 yılda bitecek challenge 7 yıl sürdü" diye konuştu.

'FİZİKSEL GÜÇ KADAR MENTAL GÜÇTE ÖNEMLİ'

Kuzey Kanalı'nda hipotermiyle mücadele ettiğini anlatan Bengisu Avcı, mental gücün önemine dikkat çekti. Avcı, "Daha önce de yaşamıştım. Nasıl bir his olduğunu biliyorum. Fiziksel antrenman kadar mental antrenman da çok önemli. Çünkü bu şekilde kazanabiliriz. Japonya parkurunda 2 erkek yüzücü yarıda bıraktı. Fiziksel olarak benden iyi durumdaydılar fakat mentalde güçlü değillerdi" ifadelerini kullandı.