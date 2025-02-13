Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor

Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Ligi takımlarından Benfica, Süper Lig'den bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Pedro Malheiro'ya talip olan Benfica, yaz transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi. Benfica'nın daha önce de Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığı biliniyor.

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'ya Süper Lig'den bire yıldız daha gidebilir. Kırmızı-Beyazlılar Trabzonspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu! Portekiz ekibinin yaz transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katabilir. Bu sezonun başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz ekibi, Trabzonspor'dan Pedro Malherio'yu takip ediyor.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Benfica'nın Malheiro'yu takip ettiği ve yaz transfer döneminde transfer teklifi yapabileceği iddia edildi. Ek olarak Benfica'nın Trabzonspor'un Malheiro için ödediği bonservis bedelini teklif önerebileceği ancak bordo-mavililerin daha yüksek bir ücret talep edebileceği aktarıldı.

Futbol kariyerine Portekiz'de Vilverdense'de başlayan Malheiro, sonrasında Braga, Palmerias ve Boavista formalarını giydi. Trabzonspor'a bu sezonun başında transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, 26 maçta süre alırken 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
img

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
img

Kocaeli'de şehir içi ulaşım yapılan zam tepki topluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru

46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.