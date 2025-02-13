Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'ya Süper Lig'den bire yıldız daha gidebilir. Kırmızı-Beyazlılar Trabzonspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu! Portekiz ekibinin yaz transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katabilir. Bu sezonun başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz ekibi, Trabzonspor'dan Pedro Malherio'yu takip ediyor.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Benfica'nın Malheiro'yu takip ettiği ve yaz transfer döneminde transfer teklifi yapabileceği iddia edildi. Ek olarak Benfica'nın Trabzonspor'un Malheiro için ödediği bonservis bedelini teklif önerebileceği ancak bordo-mavililerin daha yüksek bir ücret talep edebileceği aktarıldı.

Futbol kariyerine Portekiz'de Vilverdense'de başlayan Malheiro, sonrasında Braga, Palmerias ve Boavista formalarını giydi. Trabzonspor'a bu sezonun başında transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, 26 maçta süre alırken 4 gol ve 2 asist kaydetti.