Haberler

Benfica, Jose Mourinho'yu Teknik Direktör Olarak Atadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarısızlıkların ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi. 62 yaşındaki Mourinho ile 2 yıllık bir anlaşma sağlandı.

PORTEKİZ ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ mağlubiyetinin ardından Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada 62 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica'yla golsüz berabere kalırken, Portekiz'de oynanan rövanşta ise tek golle yenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.