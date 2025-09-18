Benfica, Jose Mourinho'yu Teknik Direktör Olarak Atadı

PORTEKİZ ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ mağlubiyetinin ardından Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada 62 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica'yla golsüz berabere kalırken, Portekiz'de oynanan rövanşta ise tek golle yenilmişti.