Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u 3-1 Yenerek Kazandı

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia (Dk. 84 Eray Özbek), Carole, Karimi (Dk. 74 Baran Ali Gezek), Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 74 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Nazon (Dk. 84 Talha Sarıarslan)

Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 64 Djenepo), Güray Vural, Thalisson (Dk. 81 Gerxhaliu), Abdurrahim Dursun (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio (Dk. 64 Gaich), Larsson

Goller: Dk. 12, 29 ve 63 (Penaltıdan) Cardoso ( Bellona Kayserispor ), Dk. 25 Thalisson (Onvo Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 30 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 55 Hosseini, Dk. 76 Gökhan Sazdağı, ( Bellona Kayserispor ), Dk. 41 Thalisson (Onvo Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

51. dakikadaki Bellona Kayserispor atağında, Nazon, ceza sahasına kadar taşıdığı meşin yuvarlağa sert vurdu ama kalecinin müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Bellona Kayserispor penaltı kazandı. Thalisson'un müdahalesiyle Cardoso'nun yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cardoso, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Kayserispor karşılaşmayı da 3-1 kazandı.