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Bellona Kayserispor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
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