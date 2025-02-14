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Bellona Kayserispor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bellona Kayserispor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri, pas ve baskı çalışması gerçekleştirildi.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

???????Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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