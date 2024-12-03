Bellona Kayserispor, Corenden Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, Corenden Alanyaspor ile karşılaşacak. Takım, maç hazırlıklarına teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde başladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corenden Alanyaspor ile karşılaşacak Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.
Kayserispor, Corenden Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.