Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı
Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a 'siyasi süreç' çağrısı

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan'ın Esad'a kritik bir çağrısı var

Bellona Kayserispor, Corenden Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Corenden Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, Corenden Alanyaspor ile karşılaşacak. Takım, maç hazırlıklarına teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde başladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corenden Alanyaspor ile karşılaşacak Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.

Kayserispor, Corenden Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
img

Ayrılık an meselesi! Yeni adresi Fenerbahçelileri çok kızdıracak
img

Ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Aralık Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.