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Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geride Bıraktı

Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bourabia'nın 43. dakikada attığı golle Kayserispor, ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Nazon

Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Sowe???????

Gol: Dk. 43 Bourabia ( Bellona Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+2 Nazon ( Bellona Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Bilal Bayazıt, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Karimi'nin ortasında topla buluşan Cardoso'nun pasında ceza yayı içerisinde bekleyen Bourabia'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

43. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin sol ayağıyla yaptığı ortada ceza sahasına koşu yaparak giren Bourabia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Maçın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
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