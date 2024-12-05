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Bellona Kayserispor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bellona Kayserispor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde sürdürüyor. İdman ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayarak çift kale maçla tamamlandı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Antrenman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

???????Kayserispor ile Alanyaspor, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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