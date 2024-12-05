Bellona Kayserispor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Antrenman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

???????Kayserispor ile Alanyaspor, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.