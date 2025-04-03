Bellona Kayserispor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 4 Nisan Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.
Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor