Belek Turizm Merkezi'ndeki partiden futbol yıldızları geçti Önceki yıllarda G20 zirvesine evsahipliği yapan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş için arabuluculukta kullanılan, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Anne Marie, Tom Jones, Rita Ora gibi dünya müziğinin efsane isimlerinin konser verdiği mekan olan Regnum Carya son yıllarda futbol dünyasının önde... Önceki yıllarda G20 zirvesine evsahipliği yapan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş için arabuluculukta kullanılan, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Anne Marie, Tom Jones, Rita Ora gibi dünya müziğinin efsane isimlerinin konser verdiği mekan olan Regnum Carya son yıllarda futbol dünyasının önde gelen isimlerini de ağırlıyor. Elit müşterilerini baş döndüren sunumlarla konuk eden Regnum Carya bölgenin kalkınmasına ivme kazandırırken, müşterilerini talep üzerine helikopterle havaalanından aldırarak da fark yaratıyor. Belek Turizm Merkezi'nin daha da tanınması için katkıları olan Regnum Carya'da sıra dışı bir hafta sonu yaşandı. Antalyaspor Eski Başkanı ve Bodrumspor'un sahibi Ali Şafak Öztürk'ün evlilik kutlamalarına futbol dünyasının ünlüleri akın etti. Bayern Münih ve Polonya Milli takımının yıldız ismi Robert Lewandowski, Hollanda milli takımı ve Milan'ın efsane ismi eski futbolcu Clarence Seedorf ve daha birçok ünlü partiye katılarak Ali Şafak Öztürk'ü yalnız bırakmadı. Ünlü isimler sosyal medyalarından da o anları paylaşırken, dans ettikleri ve doyasıya eğlendikleri görüldü. Şampiyonlar Ligi balo gecesini andıran partide Türk futbolunun içinden önemli simalar da yer alırken, paylaşımlar milyonlarca kişiye ulaştı. Acun Ilıcalı ve daha birçok medyatik isim geceye damga vurdu. - Antalya Demirören Haber Ajansı / Spor G20 Liderler Zirvesi Regnum Carya Futbol Rusya Spor Haberler

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