Belediye ödenek ayırmadı, başkan istifa etti - Haberler

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Belediye ödenek ayırmadı, başkan istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Belediye ödenek ayırmadı, başkan istifa etti

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, belediyenin ödenek ayırmadığı için görevini bıraktığını açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, belediyenin ödenek ayırmadığı için görevini bıraktığını açıkladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı kulüpte, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında başkanlık yaptığını hatırlattı. Görevde oldukları sürede takımın başarısı için çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Geçen sezon play off'ta yarı final oynadık. Bu yıl ise ligi 8. sırada bitirdik. Benden desteğini esirgemeyen kentin idarecilerine, kurum müdürlerine, birlikte çalışmaktan keyif aldığım teknik direktör ve ekiplerine, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, kar, kış, yağmur, çamur demeden takımımızı ve bizi destekleyen kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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