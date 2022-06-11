Belediye Kütahyaspor, Güldüren ile yeniden anlaştı - Haberler

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Belediye Kütahyaspor, Güldüren ile yeniden anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Belediye Kütahyaspor, Güldüren ile yeniden anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Belediye Kütahyasporumuz Teknik Direktör İsmail Güldüren ile yeniden anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

İkinci Lig'i kıl payı kaçıran Belediye Kütahyaspor, başarılı teknik direktör İsmail Güldüren ile yola devam kararı aldı. Belediye Kütahyaspor Kulübünden Güldüren'le anlaşmanın sağlandığı açıklandı. TFF 3. Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Kütahya ekibi, play-off finalini Hopaspor'a kaybetmişti.

İsmail Güldüren kimdir

"1979 İnegöl doğumlu olan İsmail Güldüren futbolculuk kariyerinde Fenebahçe, Bursapor, Konyaspor, Gençlerbirligi, Giresunspor gibi Süper Lig takımlarında oynadı. Antrenörlük kariyerinde İnegölspor'da 3 sezon sportif direktörlük sonrasında yine İnegölspor'da 3 sezon teknik direktörlük görevinde bulunan güldüren 6 yıllık süreçte 3 play-off ve 1 şampiyonluk yaşadı. Güldüren Şenol Güneş'in ekibinde 2 sezon yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2022 Mart ayından bu yana teknik direktörlük yaptığı Belediye Kütahyaspor'dan önce 2.Lig ekibi Çorumspor'da teknik direktörlük yapan İsmail Güldüren, UEFA A lisans Teknik direktörlük belgesine sahiptir." - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor İsmail Güldüren Spor Haberler

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