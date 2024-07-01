Belçika'yı tek golle geçen Fransa, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

TURU GETİREN GOL 85'TE GELDİ

Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İlk 45 dakikalık bölümde Belçika kalesini 9 kez yoklayan Fransa sadece 1 şutta isabet bulabildi. İkinci yarıda da benzer bir oyun ortaya konarken, Fransa aradığı golü 85. dakikada buldu. Oyuna 62. dakikada dahil olan Kolo Muani'nin vuruşunda Vertonghen'den seken top ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı 1-0 kazanan Fransa turu geçti.

RABIOT CEZALI

Fransızlarda sınırda bulunan Adrien Rabiot, müsabakanın 24. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı durumuna düştü. 29 yaşındaki orta saha, yarı final maçında görev alamayacak.

RAKİBİ PORTEKİZ YA DA SLOVENYA OLACAK

Fransa, çeyrek finalde Portekiz- Slovenya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Söz konusu karşılaşma bu akşam saat 22.00'de Frankfurt Arena'da oynanacak.