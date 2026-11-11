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Belçika'nın Van Bommel'i, Lukaku'nun A Milli Takım maçında oynamayacağını açıkladı

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Belçika'nın Van Bommel'i, Lukaku'nun A Milli Takım maçında oynamayacağını açıkladı Haber Videosunu İzle
Belçika'nın Van Bommel'i, Lukaku'nun A Milli Takım maçında oynamayacağını açıkladı
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Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel, kalçasından sakatlanan Romelu Lukaku'nun yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak A Milli Takım maçında yer almayacağını açıkladı. Van Bommel, Lukaku'yu önümüzdeki maça hazırlamak istediklerini belirtti.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu 5'inci maçında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek Belçika'nın orta saha oyuncusu Youri Tielemans ve teknik direktör Mark Van Bommel basın toplantısında maçı değerlendirdi. Mark Van Bommel, "Lukaku kalçasından sakatlandı, dün idmanlara çıktı ama karşılıklı olarak oynamamasına karar verdik. Bu maça çıkmaması daha doğru olur. Lukaku'yu önümüzdeki maça hazırlamak istiyoruz." dedi.

Türkiye karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Bommel, "Geçen ki maça bakıldığı zaman rakibimiz karşısında 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin şansları oldu ama sonuca yansıtamadı Türkiye'nin yeni teknik direktörü ile tarzı değişecek ama biz buna göre hazırlıklıyız. Önümüzde iki maç var. Daha önce 4 maç yapıyorduk. Oyuncuların uluslararası alanda hem de liglerinde maçları oluyor. Yoğun bir dönem geçiriyorlar" dedi.

"YÜKSEK BASKI UYGULAMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'de top koşturan Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye karşı oynamayacağını belirten Bommel, "Lukaku kalçasından sakatlandı. Dün idmanlara çıktı ama karşılıklı olarak oynamamasına karar verdik. Bu maça çıkmaması daha doğru olur. Lukaku'yu önümüzdeki maça hazırlamak istiyoruz. Lukaku mental olarak çok güçlü oyuncu. Fenerbahçe'de de şans buldu. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki maçta bizimle olacak. Tielemans İtalya maçında çok iyi performans gösterdi. Doku her iki kanatta da oynayabiliyor. Doku çok etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Oyun planımızı Fransa maçında uyguladık ama bunu geliştirmeliyiz. Yüksek baskı uygulayıp çabuk oynayıp sahaya yayılmak istiyoruz. Rakibin zayıf ve güçlü yönlerine bakacağız ve buna göre plan uygulayacağız" diye konuştu.

TIELEMANS: "MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK BANA İYİ GELİYOR"

Belçika Milli Takımı'nın Manchester United forması giyen deneyimli oyuncusu Youri Tielemans ise zorlu bir maça çıkacaklarını ifade etti. Tielemans sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben milli takıma odaklanıyorum. Sadece yarın ki maça odaklanıyorum. Çok çalışacağım. Hem milli takımım için hem de Manchester United için çalışmaya devam edeceğim. Belçika Milli Takımı'nda oynamak bana iyi geliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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