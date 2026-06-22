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2026 FIFA Dünya Kupası: Belçika: 0 İran: 0

2026 FIFA Dünya Kupası: Belçika: 0 İran: 0
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, İran ile golsüz berabere kaldı. Belçika 66. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen skoru korudu.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun 2. haftasında Belçika, İran ile golsüz berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun 2. haftasında Belçika ile İran, SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Dario Herrera'nın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 66. dakikada Nathan Ngoy kırmızı kart görünce Belçika 10 kişi kaldı. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanlarını 2'ye yükseltti.

G Grubu'nun son haftasında Belçika, Yeni Zelanda ile, İran ise Mısır ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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