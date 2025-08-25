Bekir Yunus Uçar, Ölümünün 1. Yıl Dönümünde Anıldı

Motosiklet Federasyonu (TMF) eski Başkanı Bekir Yunus Uçar, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Bekir Yunus Uçar'ın, Kozlu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Uçar'ın ailesi ve yakınları katıldı. Törende Bekir Yunus Uçar için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Mehmet Sadık Vefa: "Bekir Yunus Uçar'ın adına layık bir yarış düzenleyeceğiz"

Anma töreninde konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Bekir Yunus Uçar'ın katkılarını, camiaya verdiği desteği, spor camiasına verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Çok erken kaybettik. Ondan daha istifade edecek çok yıllarımız olmalıydı. Kendisinin spor camiasında 21 senelik bir geçmişi var ve Motosiklet Federasyonu'nun devamlılığı açısından katkısı çok büyük. Bunu hiçbir zaman unutmadık ve kendisini hep minnetle andık. Anmaya da devam edeceğiz. Eğer bugün Motosiklet Federasyonu dünya şampiyonaları, organizasyonları düzenliyorsa bunda Bekir Yunus Uçar'ın çok büyük payı vardır. Onun adına layık bir düzenleme yapacağız. Mutlaka ona layık güzel bir yarış düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Nedim Akülke: "Onu genç sporculara bir örnek olarak anlatacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de "Bizim dostluğumuz yaklaşık 22 yıldır devam eden bir dostluk. Bugün Türkiye Motosiklet Federasyonu buralara geldiyse, dünya şampiyonları çıkardıysa, bir şampiyonlar ordusu yetiştirdiyse, Türkiye'nin her tarafında motosikletle ve spor turizmiyle ilgili bir organizasyon varsa Bekir Yunus Uçar'ın çok büyük emekleri katkıları var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir yol arkadaşıydı. Bundan sonra da onu genç sporculara bir örnek olarak anlatacağız. Onun Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndaki emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Tarık Yusuf Uçar: "Bekir Yunus Uçar sayesinde çok kişi yetişti, sportif başarılar elde etti"

Merhum Bekir Yunus Uçar'ın ağabeyi Tarık Yusuf Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun kuruluşunda, ayağa kaldırılmasında, motorcuların sokak aralarında çıkıp pistlere, büyük şampiyona ve organizasyonlara kavuşmasına hizmet etmiş birisi oldu. Bu sayede çok kişi yetişti, sportif başarılar elde etti. İnsan olarak gerçekten çok müspet, çok hayırseverdi. Aynı zamanda da fedakar bir insandı. Gençlerin, çocukların özellikle de sahipsiz ve desteğe muhtaç olan insanların çoğuna her şartta, her koşulda yanlarına koşarak yardım etmiş destek olmuş birisi. Başkanımız hem ismini yaşatmak hem de sportif başarıların devamında da örnek bir şahsiyet olarak kendisini tanıtmak için böyle faaliyetler yapıyor. Başkanımız ve federasyon yönetimi sanki kendisi onlarla berabermiş, hiç ayrılmamış gibi türden faaliyetlere devam ediyorlar" dedi.

Kenan Sofuoğlu: "Onu hiçbir zaman unutmayacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bekir Yunus Uçar, benim abimdi. Çünkü biz onunla beraber 2002-2003 yıllarında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu kurmak için binlerce kilometre yol yaptık. Onun ne kadar emek verdiğini en iyi bilen kişilerden biriyim. Geçen bu süreçte çok sporcuya destek oldu, sahip çıktı. Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu gibi isimlerin bugünlere gelmesine vesile olmuş bir insandı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız."

Bekir Yunus Uçar anısına düzenlenecek bir organizasyonda yer almak istediklerini belirten Sofuoğlu, "Biz burada olduğumuz sürece, sporcularımıza katılmak isteriz. Bütün sporcuların olduğu bir tarihi ayarlayalım, hep beraber onun anısına yapalım. Eylül ayında yapma niyetine girelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL