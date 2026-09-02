US-SEN lideri Ayaz, TFF başkanlığına aday oldu

(İSTANBUL) - Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına adaylığını açıkladı. Ayaz, "Ben bu göreve yalnızca başkan olmak için değil, Türk futbolunun geleceğine ilişkin sorumluluk almak için talibim" dedi.

US-SEN Genel Başkanı Ayaz, Türk futbolunun yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek, TFF Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıkladı.

Ayaz, adaylık kararının uzun süredir yaptığı çalışmalar, futbolun farklı kesimleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerinin sonucunda alındığını belirtti.

Türk futbolunun sahip olduğu potansiyelin mevcut imkanların çok daha üzerinde bir başarıyı mümkün kıldığını ifade eden Ayaz, federasyon yönetiminde adalet, liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirliğin temel alınması gerektiğini vurguladı.

Kulüplerin ekonomik sorunlarının kalıcı çözümlerle ele alınması, altyapıların güçlendirilmesi, genç futbolcuların gelişimini destekleyecek bir sistem kurulması ve hakemlik kurumuna duyulan güvenin artırılması gerektiğine dikkati çeken Ayaz, federasyon ile kulüpler arasındaki ilişkinin de daha sağlıklı ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Türk futbolunun yalnızca profesyonel liglerden ibaret olmadığını belirten Ayaz, amatör futbolun, kadın futbolunun ve Anadolu kulüplerinin geliştirilmesinin ülke futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ayaz ayrıca futbol yönetiminde teknoloji, veri analitiği ve bilimsel yöntemlerin daha etkin kullanılacağını; Milli Takımların uzun vadeli bir planlama anlayışıyla ele alınması ve Türkiye'nin uluslararası futbol alanındaki etkinliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Adaylığının herhangi bir kişi veya kulübe karşı olmadığının altını çizen Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kulüplere eşit mesafede duran, bağımsız, güvenilir ve kurumsal bir yapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

Ayaz açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolu büyük bir tarihe, güçlü kulüplere, milyonlarca taraftara ve önemli bir insan kaynağına sahip. Buna rağmen sahip olduğumuz potansiyeli kalıcı başarıya yeterince dönüştüremediğimizi düşünüyorum. Artık futbolun sorunlarını günlük tartışmaların ötesinde ele almak ve uzun vadeli çözümler üretmek zorundayız. Kulüplerimizin ekonomik yapısından altyapıya, genç futbolcularımızdan hakemlik sistemine kadar bütün alanlarda daha planlı ve kurumsal bir anlayışa ihtiyaç var.

Federasyon hiçbir kulübün, grubun veya kişinin kurumu olmayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun ortak kurumu olacaktır.

Bizim için ölçü; kulüp, kişi veya dönem değil, Türk futbolunun menfaatidir. Farklı görüşleri dinleyen, doğru gördüğü yerde karar alabilen ve aldığı kararların sorumluluğunu taşıyan bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Ben bu göreve yalnızca başkan olmak için değil, Türk futbolunun geleceğine ilişkin sorumluluk almak için talibim.

Türk futbolunun daha güçlü bir yapıya kavuşabileceğine inanıyorum. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz şey, gerçek sorunlarla yüzleşmek, doğru kadrolarla çalışmak ve sürdürülebilir bir sistem kurmaktır."

Ayaz, adaylık sürecinde Türk futboluna ilişkin projelerini ve yönetim modelini kamuoyuyla ayrıntılı biçimde paylaşacağını belirterek, bütün futbol paydaşlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı bir süreç yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA