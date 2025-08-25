Kullanılan emoji olay oldu! Real Madrid'den bomba Arda paylaşımı

Kullanılan emoji olay oldu! Real Madrid'den bomba Arda paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, sahasında Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini topladı. Maçın ardından Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabından Arda Güler'in fotoğrafı paylaşıldı. Gönderide, beyin emojisi kullanılması dikkat çekti. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 2. hafta mücadelesinde ligin yeni takımı Real Oviedo'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Los Blancos'ta milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve Kylian Mbappe'nin golünde şık bir asist yaptı.

PAYLAŞIM OLAY OLDU

Maçtan sonra Real Madrid'in hesabından Arda Güler'in fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda beyin emojisine yer verilirken, gönderi büyük etkileşim aldı.

Real Madrid'in beyin emojisiyle yaptığı Arda Güler paylaşımına Türk futbolseverlerden yüzlerce yorum geldi. Real Madrid taraftarları da Arda Güler'den övgüyle bahsederken performansının beklenen çok daha iyi ve şaşırtıcı derecede istikrarlı olduğu vurgulandı.

İşte o paylaşım;

Beğeni yağıyor! Real Madrid'den Arda Güler için olay yaratan paylaşım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Maşallah kardeşime

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı

Şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.