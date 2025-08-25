Kullanılan emoji olay oldu! Real Madrid'den bomba Arda paylaşımı

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 2. hafta mücadelesinde ligin yeni takımı Real Oviedo'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Los Blancos'ta milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve Kylian Mbappe'nin golünde şık bir asist yaptı.

PAYLAŞIM OLAY OLDU

Maçtan sonra Real Madrid'in hesabından Arda Güler'in fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda beyin emojisine yer verilirken, gönderi büyük etkileşim aldı.

Real Madrid'in beyin emojisiyle yaptığı Arda Güler paylaşımına Türk futbolseverlerden yüzlerce yorum geldi. Real Madrid taraftarları da Arda Güler'den övgüyle bahsederken performansının beklenen çok daha iyi ve şaşırtıcı derecede istikrarlı olduğu vurgulandı.

İşte o paylaşım;