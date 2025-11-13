Haberler

Bediha Taçyıldız Şahin ve Sercan Koç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Şampiyonluk Hedefliyor

Bediha Taçyıldız Şahin ve Sercan Koç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Şampiyonluk Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muaythai branşında uluslararası başarıları bulunan milli sporcular Bediha Taçyıldız Şahin ve Sercan Koç, yaklaşan İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde şampiyon olmayı hedefliyor. Şahin, 10 yaşında başladığı spor serüveninde 6 dünya şampiyonluğu kazanırken, Koç da sahip olduğu başarılarla dikkat çekiyor.

MUAYTHAI branşında 6 dünya, 3 Avrupa, 1 Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız Şahin (28) ile 2 kez Avrupa, 1 kez dünya şampiyonu olan Sercan Koç'un (26) şimdiki hedefi, İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde şampiyonluk.

Spora 10 yaşında tekvando ile başlayan Bediha Taçyıldız Şahin, antrenörünün yönlendirmesiyle muaythai branşına geçtiğini söyledi. Şahin, "Küçüklüğümden beri dövüş sporlarına ilgim vardı. 12 yaşından beri aralıksız dövüşüyorum. 2011 yılında ilk kez Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldım, 2012'de ise şampiyon oldum ve milli takıma girdim. O günden bu yana her yıl milli takımdayım" dedi.

6 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Şahin, en kıymetlisinin Avrupa Oyunları şampiyonluğu olduğunu belirtti. Şahin, "Avrupa Oyunlarında muaythai branşı ilk kez dahil edildi. 4 yılda bir yapılan çoklu spor oyunları olduğu için benim için çok özel bir başarı. Ayrıca 5 yıl üst üste dünya şampiyonu oldum. 6'ncı dünya şampiyonluğumda sıklet değiştirip yeniden birincilik aldım, bu da benim için ayrı bir gurur" diye konuştu.

'ZOR AMA BİZİM MESLEĞİMİZ'

Zorlu antrenman temposuna rağmen hiçbir zaman bıkmadığını vurgulayan Şahin, "Bu sporu sevmesem yapamazdım. Gerçekten çok zor bir spor. Ringe çıkmak işin en kolay kısmı, asıl zoru o maça hazırlanmak. Diyet, kamp, sıklet koruma. Hayatımın büyük kısmı bunlarla geçiyor. Yaklaşık 18 yıldır bu sporun içindeyim, artık bu benim mesleğim" dedi. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle bugünlere geldiğini anlatan Şahin, "Ailem çocukluğumdan beri yanımdaydı. Yeni evliyim, eşim aynı zamanda antrenörüm. Bu sporu evlendikten sonra da sürdürebilmek benim için büyük bir gurur. Genelde zordur ama biz bunu birlikte başardık. Kamplarda olmak, evliliği yürütmek kolay değil ama bunu yapabildiğim için mutluyum" diye konuştu.

'İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TAKIMCA ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Yaklaşan İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandıklarını belirten Şahin, "Takım olarak çok iddialıyız. Ben bütün arkadaşlarımla birlikte şampiyon olacağımıza inanıyorum. Türk halkından destek bekliyoruz. Televizyondan izleyip çocuklarını bu spora yönlendirmelerini istiyorum. Umarım takım halinde güzel başarılarla döneriz" dedi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Milli sporcu Sercan Koç ise 2014 yılında sanayide çalışırken hobi olarak başladığı muaythai sporunda, bugün dünya çapında başarılara imza atıyor. Bu sene İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Koç, "İslam Oyunları'na, olimpiyatların bir alt versiyonu diyebiliriz. Bu branşta Türkiye'yi temsil edecek 8 sporcudan biriyim. Bu çok gurur verici. Hedefim İslam Oyunları'nda altın madalya kazanmak" dedi.

SANAYİDEN ŞAMPİYONLUĞA

2016'da kick boksta dünya üçüncüsü olarak başladığı başarı yolculuğuna muaythai branşında devam eden Koç, 2018'de dünya üçüncülüğü, 2019 ve 2021'de dünya ikinciliği, 2022'de Avrupa şampiyonluğu ve 2023'te dünya şampiyonluğu elde etti. 2024'te Türk Dünyası Şampiyonası'nda da birincilik kazanan milli sporcu, "15 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2 kez Avrupa, 1 kez dünya şampiyonuyum. 5 kez dünya finalinde yer aldım. Spora hobi olarak başladım ama şimdi hedefim olimpiyat madalyası" diye konuştu.

'SPOR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

Sporla tanımasının ardından hayatının değiştiğini kaydeden Koç, "Açık öğretimden liseyi bitirdim, şimdi rekreasyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. İkinci kademe antrenörlük belgem de var. Ailem için de çok gurur verici bir durum. Çünkü ailemde spora başlayan ilk kişi benim. Her gün arayıp destek veriyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.