Bediha Taçyıldız Şahin ve Sercan Koç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Şampiyonluk Hedefliyor

MUAYTHAI branşında 6 dünya, 3 Avrupa, 1 Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız Şahin (28) ile 2 kez Avrupa, 1 kez dünya şampiyonu olan Sercan Koç'un (26) şimdiki hedefi, İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde şampiyonluk.

Spora 10 yaşında tekvando ile başlayan Bediha Taçyıldız Şahin, antrenörünün yönlendirmesiyle muaythai branşına geçtiğini söyledi. Şahin, "Küçüklüğümden beri dövüş sporlarına ilgim vardı. 12 yaşından beri aralıksız dövüşüyorum. 2011 yılında ilk kez Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldım, 2012'de ise şampiyon oldum ve milli takıma girdim. O günden bu yana her yıl milli takımdayım" dedi.

6 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Şahin, en kıymetlisinin Avrupa Oyunları şampiyonluğu olduğunu belirtti. Şahin, "Avrupa Oyunlarında muaythai branşı ilk kez dahil edildi. 4 yılda bir yapılan çoklu spor oyunları olduğu için benim için çok özel bir başarı. Ayrıca 5 yıl üst üste dünya şampiyonu oldum. 6'ncı dünya şampiyonluğumda sıklet değiştirip yeniden birincilik aldım, bu da benim için ayrı bir gurur" diye konuştu.

'ZOR AMA BİZİM MESLEĞİMİZ'

Zorlu antrenman temposuna rağmen hiçbir zaman bıkmadığını vurgulayan Şahin, "Bu sporu sevmesem yapamazdım. Gerçekten çok zor bir spor. Ringe çıkmak işin en kolay kısmı, asıl zoru o maça hazırlanmak. Diyet, kamp, sıklet koruma. Hayatımın büyük kısmı bunlarla geçiyor. Yaklaşık 18 yıldır bu sporun içindeyim, artık bu benim mesleğim" dedi. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle bugünlere geldiğini anlatan Şahin, "Ailem çocukluğumdan beri yanımdaydı. Yeni evliyim, eşim aynı zamanda antrenörüm. Bu sporu evlendikten sonra da sürdürebilmek benim için büyük bir gurur. Genelde zordur ama biz bunu birlikte başardık. Kamplarda olmak, evliliği yürütmek kolay değil ama bunu yapabildiğim için mutluyum" diye konuştu.

'İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TAKIMCA ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Yaklaşan İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandıklarını belirten Şahin, "Takım olarak çok iddialıyız. Ben bütün arkadaşlarımla birlikte şampiyon olacağımıza inanıyorum. Türk halkından destek bekliyoruz. Televizyondan izleyip çocuklarını bu spora yönlendirmelerini istiyorum. Umarım takım halinde güzel başarılarla döneriz" dedi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Milli sporcu Sercan Koç ise 2014 yılında sanayide çalışırken hobi olarak başladığı muaythai sporunda, bugün dünya çapında başarılara imza atıyor. Bu sene İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Koç, "İslam Oyunları'na, olimpiyatların bir alt versiyonu diyebiliriz. Bu branşta Türkiye'yi temsil edecek 8 sporcudan biriyim. Bu çok gurur verici. Hedefim İslam Oyunları'nda altın madalya kazanmak" dedi.

SANAYİDEN ŞAMPİYONLUĞA

2016'da kick boksta dünya üçüncüsü olarak başladığı başarı yolculuğuna muaythai branşında devam eden Koç, 2018'de dünya üçüncülüğü, 2019 ve 2021'de dünya ikinciliği, 2022'de Avrupa şampiyonluğu ve 2023'te dünya şampiyonluğu elde etti. 2024'te Türk Dünyası Şampiyonası'nda da birincilik kazanan milli sporcu, "15 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2 kez Avrupa, 1 kez dünya şampiyonuyum. 5 kez dünya finalinde yer aldım. Spora hobi olarak başladım ama şimdi hedefim olimpiyat madalyası" diye konuştu.

'SPOR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

Sporla tanımasının ardından hayatının değiştiğini kaydeden Koç, "Açık öğretimden liseyi bitirdim, şimdi rekreasyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. İkinci kademe antrenörlük belgem de var. Ailem için de çok gurur verici bir durum. Çünkü ailemde spora başlayan ilk kişi benim. Her gün arayıp destek veriyorlar" dedi.